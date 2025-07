Terremoto Russia, alle Hawaii cala il livello del mare: lo tsunami sta arrivando | VIDEO

MeteoWeb

Secondo le immagini trasmesse dalle webcam in diretta, in alcune zone costiere delle Hawaii si è osservato un abbassamento del livello del mare dovuto all’avvicinarsi delle onde di tsunami generato dal potente terremoto che ha scosso il Pacifico. In particolare, diverse webcam posizionate sulle isole di Kauai e Oahu – dove si trova anche la capitale Honolulu – mostrano un calo significativo delle acque nell’ultima ora. Questo fenomeno è tipico di uno tsunami, che spesso provoca un insolito ritiro del mare dalle coste prima dell’arrivo delle onde più violente.

Le prime onde nel frattempo hanno colpito l’Alaska. Il resto degli Stati Uniti occidentali si sta preparando all’impatto con le onde previste nelle prossime ore. Lo Stato delle Hawaii, parti delle Isole Aleutine dell’Alaska e una parte della California settentrionale sono attualmente sotto la massima allerta tsunami, mentre nel resto della costa occidentale degli Stati Uniti è in vigore un avviso di tsunami.