Terremoto Russia, lo tsunami ha raggiunto le Hawaii: onde di oltre 1 metro, dichiarato lo stato di emergenza | VIDEO

Secondo quanto riportato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), le onde dello tsunami generato dal terremoto magnitudo 8.8 che ha colpito la regione russa della Kamchatka hanno iniziato a raggiungere le coste statunitensi, interessando in particolare le Hawaii. A Haleiwa, sulla costa Nord dell’isola di Oahu, i livelli dell’acqua hanno superato i 4 piedi, pari a circa 120 centimetri. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha confermato che l’onda più alta registrata finora alle Hawaii ha raggiunto 1,21 metri, colpendo proprio la costa di Haleiwa, nella contea di Honolulu. Secondo quanto riportato dalla BBC, il centro ha inoltre precisato che tra un’onda e l’altra trascorrono in media circa 12 minuti.

Il governatore delle Hawaii Josh Green ha dichiarato lo stato d’emergenza alle Hawaii a causa dello tsunami. Secondo i dati del misuratore di livello dell’acqua a Nawiliwili, sulla costa di Kauai, le prime ondate hanno iniziato ad arrivare alle Hawaii intorno alle 19:24 ora locale, superando di 30 cm la marea prevista. Le previsioni iniziali prevedevano un’ondata di almeno un metro al di sopra del livello delle onde normali. Il governatore ha dichiarato che la forza cumulativa dello tsunami potrebbe causare inondazioni diffuse, con il potenziale di minacciare la rete elettrica, spostare auto, danneggiare case e annegare le persone che non sono riuscite a spostarsi verso zone più elevate o nell’entroterra. “È un potente muro d’acqua“, ha detto. “Ci si possono aspettare onde ovunque“.

Le autorità di emergenza dello Stato americano hanno chiuso tutti i principali porti e l’aeroporto internazionale di Hilo a scopo precauzionale, mentre i turisti a Kauai sono stati invitati a evitare la pittoresca Hanalei per consentire l’evacuazione delle persone presenti. A Maui, veicoli e attrezzature di emergenza sono stati posizionati lungo le autostrade.