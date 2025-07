Tifone Wipha: Hong Kong chiude le scuole, sospesi i voli

MeteoWeb

Hong Kong ha emesso in queste ore un’allerta ciclone tropicale, a seguito dell’avvicinarsi del tifone Wipha, costringendo le autorità a chiudere le scuole e cancellare oltre 250 voli. Le autorità aeroportuali hanno dichiarato di non prevedere una ripresa del traffico prima di domani a mezzogiorno. Wipha si trova circa 280 chilometri a sud-est di Hong Kong e continuerà a rafforzarsi nel Mar Cinese Meridionale, avvicinandosi alla costa della provincia del Guangdong, secondo il servizio meteorologico dell’isola. Anche le province cinesi di Hainan e Guangdong sono state messe in allerta, secondo Xinhua.

Secondo le autorità locali, due persone sono risultate disperse nelle Filippine dopo il tifone Wipha.