Tragedia in mare nel Lazio: tre vittime tra Anzio e Tarquinia, bagnini colti da malore

Tre morti in mare oggi nel Lazio. Due uomini sono annegati ad Anzio, sul litorale a sud di Roma, e un altro a Tarquinia, nel viterbese. Sul posto la Guardia costiera. Secondo quanto si apprende, sono stati inutili i tentativi di rianimazione per le vittime. A perdere la vita ad Anzio un uomo di 55 anni e un altro di 58. A quanto ricostruito, uno dei due si sarebbe trovato in difficoltà a causa del mare mosso e l’altro è andato in suo soccorso. L’altra vittima è un 47enne che stava facendo il bagno davanti a una spiaggia libera. Sarebbe stato riportando a riva dai bagnini.

Due dei bagnini intervenuti in soccorso dei due uomini annegati in mare ad Anzio sono stati colti da malore e trasportati dal 118 in ospedale in codice giallo. Un terzo bagnino ha rifiutato il trasporto in ospedale.