Tragico epilogo in Valsesia: ritrovato senza vita l’escursionista disperso a Rima dopo una notte di ricerche

Dopo un’intera notte e una mattina di ricerche è stata ritrovata la salma di un escursionista disperso dalla serata di ieri, 6 luglio, nella zona di Rima, Valsesia in provincia di Vercelli. L’allarme per il mancato rientro era stato lanciato ieri sera intorno alle 21. Nel frattempo l’auto dell’escursionista è stata ritrovata parcheggiata a Rima, e si veniva ricostruito con una certa precisione l’itinerario che l’uomo aveva previsto di seguire durante un allenamento di trail running. Sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che in squadre hanno battuto a piedi l’intero itinerario durante la notte. All’alba sono giunti sul posto gli elicotteri della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.

Mentre il primo effettuava le ricerche utilizzando la tecnologia Imsi Catcher, in grado di rilevare la presenza di un telefono cellulare, il secondo si occupava del trasporto in quota delle squadre di soccorritori che hanno proseguito le ricerche con l’aiuto della luce. Nel corso della mattinata, un amico del disperso ha fornito ulteriori indicazioni che hanno consentito il ritrovamento. Per il recupero è stato impiegato personale dei 3 corpi a bordo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco. Le operazioni si sono concluse intorno alle 16.