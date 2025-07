Treno colpito da fulmine, la circolazione torna regolare tra Milano e Bologna

MeteoWeb

È tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea ad Alta Velocità, tra Milano e Bologna, che ieri sera ha subito forti rallentamenti a causa dei danni provocati dal maltempo nei pressi di Melegnano (Milano). A causa di un treno Italo fermo sulla linea perché colpito da un fulmine, è stato necessario instradare i treni sulla linea convenzionale. I treni Alta Velocità hanno subito rallentamenti fino a 100 minuti con punte fino a 270 minuti.

