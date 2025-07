UNIMONT protagonista a Tbilisi: il Polo della Statale di Milano al Forum internazionale sulle aree montane

MeteoWeb

Il 30 giugno e il 1° luglio 2025 alcuni docenti del Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano hanno preso parte al Forum Scientifico Internazionale “Teaching Sustainable Mountain Development: Innovative Approaches to Achieving Sustainable Development Goals in Academic Space”, ospitato dalla Georgian Technical University di Tbilisi. L’iniziativa, organizzata nell’ambito del progetto CIF per la creazione di un programma di master in Sustainable Development of Mountainous Areas, ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra realtà accademiche europee e caucasiche impegnate nella formazione per lo sviluppo sostenibile delle aree montane.

L’apertura dei lavori, tenutisi in modalità ibrida, ha visto gli interventi delle autorità accademiche georgiane, dei rappresentanti del CIF Fund e della Prof.ssa Anna Giorgi – responsabile del Polo UNIMONT – che ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa come piattaforma internazionale per promuovere pratiche didattiche innovative, fondate su approcci interdisciplinari e sull’esperienza diretta nei territori montani.

Nel corso della prima giornata, i docenti della Statale di Milano – Polo UNIMONT – Prof. Stefano Corsi, Dott. Matteo Vizzarri e Prof.ssa Silvana Mattiello – hanno tenuto una sessione formativa online, contribuendo con le proprie competenze nei settori dell’economia montana, della pianificazione forestale e della gestione della fauna selvatica e domestica. I loro interventi hanno posto l’accento sull’importanza di un insegnamento applicato, capace di coniugare rigore scientifico e comprensione profonda delle specificità territoriali. La seconda giornata del Forum ha proposto sessioni tematiche e workshop in presenza, focalizzati su strumenti didattici avanzati come l’apprendimento basato su progetti, l’integrazione dell’e-learning e l’uso delle tecnologie GIS in ambito accademico. Tra i relatori, docenti e ricercatori georgiani hanno illustrato approcci innovativi allo sviluppo dei programmi formativi, rafforzando il dialogo tra istituzioni e la co-progettazione di percorsi educativi orientati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.