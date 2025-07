Venti, acque turchesi e sedimenti: l’isola di Failaka vista dallo Spazio

MeteoWeb

Le acque turchesi a Sud/Est dell’isola di Failaka sono mostrate in nell’immagine a corredo dell’articolo, acquisita dalla missione Φsat-2. Failaka si trova a circa 20 km al largo della costa del Kuwait, all’ingresso del Golfo Persico. I vari colori dell’acqua derivano da una combinazione di venti che soffiano sulla regione e sedimenti nell’acqua che circonda l’isola. Durante tutto l’anno, il vento trasporta sabbia e polvere dalle attività di smaltimento del terreno verso il Golfo, e le particelle si depositano diventando sedimenti nelle acque intorno a Failaka. La posizione dell’isola lungo la traiettoria del vento dominante crea i motivi vorticosi che nell’immagine appaiono nelle tonalità del blu e del verde.

Questa immagine a colori reali di Φsat-2 è stata acquisita il 25 marzo 2025, durante la fase di nove mesi di messa in servizio del satellite dopo il lancio nell’agosto 2024. La messa in servizio si è conclusa nel secondo trimestre di quest’anno e il satellite sta ora fornendo dati scientifici. In orbita a un’altitudine di 510 km, Φ-sat-2 è un satellite ‘cubesat’ che genera immagini utilizzando sette bande multispettrali, dal visibile al vicino infrarosso, con una distanza di campionamento al suolo di circa 5m. Questo tipo di strumento di telerilevamento è particolarmente utile per il monitoraggio ambientale, la gestione del territorio e la mappatura.

La missione è stata progettata con lo scopo di testare e dimostrare l’uso dell’Intelligenza Artificiale (AI) di bordo nell’osservazione della Terra. Questa immagine mostra alcune delle capacità dell’Intelligenza Artificiale della missione, come l’ispezione delle immagini per determinare la presenza dell’oceano, l’assenza di nuvole e il rilevamento e la classificazione autonoma delle navi. Il piccolo dettaglio rosso brillante visibile nella parte inferiore dell’immagine è una nave commerciale.

La stessa applicazione di Intelligenza Artificiale può anche stabilire se una determinata scena (o area) di traffico marittimo richieda ulteriore attività di monitoraggio o indagine. Altre applicazioni AI a bordo sono utilizzate per comprimere le immagini satellitari, rilevare l’inquinamento marino e gli incendi boschivi, e per identificare e analizzare aree disastrate, per esempio zone colpite da terremoti o inondazioni, e convertire le immagini satellitari in mappe stradali che possono essere utilizzate dalle squadre di pronto intervento per le emergenze.