Vento forte nel Golfo di Napoli, cancellati collegamenti per le isole

Il forte vento che soffia da ieri sul Mar Tirreno centrale sta causando disagi ai collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli, verso le isole di Ischia e Procida. In particolare, sono stati sospesi tutti i collegamenti dei mezzi veloci in partenza dal Molo Beverello di Napoli diretti al porto di Forio d’Ischia. Risultano inoltre cancellate alcune corse da Napoli verso Ischia e Procida, mentre per altre si è in attesa di conferma.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.