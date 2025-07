West Nile, terzo decesso in Campania: salgono a 7 i morti in Italia nel 2025

MeteoWeb

In Campania si registra il terzo decesso per il virus West Nile: si tratta di un uomo di 68 anni, originario di Trentola Ducenta (Caserta), deceduto all’ospedale di Aversa. Stamattina era stato reso noto il decesso di un uomo di 74 anni di Pomigliano d’Arco, morto all’ospedale del Mare di Napoli a causa delle conseguenze di una infezione da West Nile. Ieri, invece, era deceduto un 80enne residente a Maddaloni (Caserta). Le vittime in Italia salgono a 7 da inizio anno: 1 in Piemonte, 3 nel Lazio e 3 in Campania.