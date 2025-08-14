Oggi 14 incendi in Sardegna: elicotteri e Canadair in azione

MeteoWeb

Sono 14 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, quattro dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo ha interessato l’agro del Comune di Birori, in località Nuraghe Bidui. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale delle Stazioni del Corpo forestale di Macomer e Bolotana, coadiuvati dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Anela, Bosa e Fenosu (Super Puma). Sul posto sono intervenute anche due squadre dell’Agenzia Forestas del cantiere di Borore, Bolotana e i volontari di Macomer.

Il secondo incendio si è verificato nell’agro del Comune di Jerzu, in località Costa Arisso. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale delle Stazioni del Corpo forestale di Jerzu e Osini, coadiuvati dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di San Cosimo. Sul posto sono intervenute cinque squadre dell’Agenzia Forestas di Jerzu, Tertenia ed Ulassai.

Il terzo rogo è divampato nell’agro del Comune di Ozieri, in località C. Luridiana. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Ozieri, coadiuvati dal personale delle Stazioni forestali di Pattada, Sassari e dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Limbara e Alà dei Sardi (Super Puma). Sul posto sono intervenute anche tre squadre dell’Agenzia Forestas di Ozieri, Nughedu San Nicolò e Ardara, la squadra ProCiv Lavoz di Ozieri, i barracelli di Ozieri e i Vigili del Fuoco. Si è reso necessario il concorso aereo nazionale con l’intervento di 2 Canadair provenienti da Olbia.

Il quarto incendio ha interessato l’agro del Comune di Villacidro, in località Corte Margiani. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Villacidro, coadiuvati dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Marganai. Sono intervenuti i volontari ProCiv, una squadra dei Vigili del Fuoco e l’elicottero proveniente dalle base Cfva di San Cosimo. Hanno operato pure una squadra dell’Agenzia Forestas di Nurallao e i volontari di Laconi.