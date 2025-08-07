Sardegna, incendio a ridosso della statale 131 nel Nuorese: chiuso un tratto, elicotteri in azione | FOTO

MeteoWeb

A causa di un incendio di sterpaglie all’altezza di Birori, in provincia di Nuoro, è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 131, invasa dal fumo, in entrambe le direzioni. Le fiamme hanno inoltre lambito un’azienda agricola, costringendo un presidio dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche gli uomini della Forestale, di Forestas e diversi volontari. Per arginare il rogo e favorire le operazioni di spegnimento è stato necessario l’intervento di tre elicotteri della flotta regionale.

Sul fronte della viabilità, l’Anas ha predisposto deviazioni in loco: in direzione Cagliari il flusso veicolare è convogliato sulla statale 129 al km 142,30; in direzione Sassari è deviato al km 138,000 nella zona industriale di Tossilo per proseguire sulla ex 131 verso il centro abitato di Macomer e immettersi nuovamente sulla Carlo Felice attraverso la statale 129 bis al km 148,500.