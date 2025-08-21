L’agonia dei ghiacciai: il Rutor ha perso in un mese il ghiaccio di un’intera estate

L’accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai alpini continua a destare preoccupazione, e i recenti dati del ghiacciaio del Rutor, in Valle d’Aosta, ne sono la prova più lampante. Secondo i rilievi effettuati da Arpa Valle d’Aosta, il ghiacciaio ha già perso una quantità di massa glaciale pari a quella registrata nell’intera stagione estiva del 2024. Questo dato, raccolto a metà stagione, sottolinea un’allarmante tendenza e solleva interrogativi sul futuro di questi giganti di ghiaccio.
Un’estate di fusione record
Il 6 agosto, i tecnici di Arpa Vda hanno condotto un’ispezione sul ghiacciaio del Rutor, utilizzando anche un drone. I risultati sono stati sconcertanti: “L’abbassamento della superficie, quindi la quantità di ghiaccio che si è persa in questa prima fase, corrisponde già a quanto è stato perso nella intera stagione di ablazione precedente, 2023-2024“, ha spiegato il tecnico Umberto Morra di Cella in un video pubblicato da Arpa Vda.
La fusione è stata particolarmente intensa. Alla fronte del ghiacciaio, è stata registrata una perdita di spessore di ben quattro metri. Il fenomeno non si è limitato alle quote più basse, ma si è spinto fino a circa 2.900 metri di altitudine. A questa quota, anche dove il manto nevoso appare ancora a chiazze, la fusione è in atto, proseguendo poi ininterrottamente verso la parte superiore del bacino di accumulo.
Un segnale di allarme
Sebbene sia necessario attendere la fine della stagione per un bilancio definitivo, il dato parziale di agosto è un campanello d’allarme. “Essere a metà stagione già con una quantità significativa di massa persa è comunque un elemento di preoccupazione per la sopravvivenza dei nostri apparati glaciali“, ha aggiunto l’esperto. L’impatto complessivo di questa estate, che ha avuto un inizio decisamente caldo, dipenderà dalle condizioni meteorologiche dei prossimi mesi, incluse le temperature e le eventuali precipitazioni, anche nevose, che potrebbero rallentare il processo di scioglimento.