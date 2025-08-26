Alberi crollati in Romagna per il maltempo, la denuncia: “potature sbagliate, piante indebolite e rese vulnerabili al vento”

MeteoWeb

“Gli alberi crollati in Romagna nei giorni scorsi, e in particolare a Milano Marittima, erano indeboliti e resi instabili da potature sbagliate, con chiome tagliate che ne hanno fortemente ridotto la resistenza al vento”: lo denuncia la Lipu a proposito del maltempo che ha colpito la Romagna, i cui effetti (tra cui centinaia di pini domestici indeboliti da una cattiva gestione del verde e crollati) sono stati documentati anche da un video girato in elicottero dai Vigili del Fuoco. “Quel che è successo a Milano Marittima – afferma Marco Dinetti, responsabile Ecologia urbana della Lipu – è il risultato di una cattiva gestione che avviene abitualmente in molte delle nostre città, con potature ripetute, dette spalcature, che eliminano progressivamente i rami più bassi riducendo l’albero a un lungo palo (filatura del tronco) con un ciuffo relegato sulla cima. Questo – prosegue Dinetti – comporta una maggiore instabilità della pianta, una maggiore esposizione alle raffiche di vento, e nel caso di crollo un più ampio raggio che viene intercettato. Al contrario, se il pino domestico (Pinus pinea) venisse lasciato crescere in maniera quasi spontanea, salvo togliere i rami pericolanti e quelli interferenti con edifici e strutture, non crescerebbe eccessivamente, restando tarchiato e con chioma globosa, e questo comporterebbe una maggiore resistenza al vento”.

La Lipu aveva già prodotto un dossier in occasione di un analogo evento che avvenne nel novembre 2023 a Livorno, dove si evidenziava “come quasi tutti gli alberi caduti durante la tempesta di vento erano stati oggetto di potature scorrette o di danni alle radici per lavori stradali“.

In tema di gestione del verde urbano, “anche l’Italia si dovrà confrontare con quanto prevede il Regolamento europeo sul ripristino della natura (la Nature Restoration Law) che all’articolo 8 richiede che non vengano persi spazi verdi urbani e relativa copertura della volta arborea. Motivo in più per assumere da subito le buone pratiche di gestione degli alberi“, sottolinea la Lipu.