Maltempo, disastro sulla riviera romagnola: ecco Milano Marittima vista dall’alto | VIDEO

È stata effettuata una ricognizione aerea dell’elicottero dei Vigili del Fuoco su Milano Marittima, nel Ravennate, dove si registrano i maggiori danni dopo il maltempo della scorsa notte. Nel video in alto si possono notare i numerosi alberi abbattuti e le squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro. Una tempesta prima dell’alba ha travolto la riviera romagnola, provocando diversi allagamenti, danni e disagi. Al momento non sono stati riportati feriti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.