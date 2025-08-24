Emergenza maltempo, disastro sul litorale romagnolo: evacuate 23 persone da treno, sottopassi allagati e decine di soccorsi | FOTO

MeteoWeb

Dalle 3 vigili del fuoco impegnati sul litorale romagnolo, per pioggia intensa e forte vento: colpite le province di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena: decine di interventi per soccorrere persone in difficoltà nei sottopassi allagati, rimuovere alberi e cartelloni caduti, operazioni di prosciugamento. Nel Riminense, dove sono giunti rinforzi anche dai comandi di Forlì, le squadre hanno evacuato 23 persone da un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna per una pianta caduta sui binari, all’altezza di Bellaria-Igea Marina.

Nel Ravennate i danni più rilevanti si registrano a Cervia e Milano Marittima, dove un forte vento ha provocato la caduta di numerosi alberi su autovetture e strade: in azione squadre locali e una proveniente dal Comando di Ravenna.

Vigili del fuoco al lavoro anche nei comuni costieri di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli (FC) per piante cadute su linee elettriche e in strada, allagamenti di sottopassi e garage interrati.

