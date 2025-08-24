Maltempo, notte di tempesta sull’Adriatico: vento oltre 120 km/h, alberi abbattuti e allagamenti tra Rimini, Milano Marittima e Cavallino Treporti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È stata una nottata difficile per le regioni affacciate sull’Adriatico, investite da una violenta ondata di maltempo alimentata dall’ingresso di Bora nei bassi strati. I temporali, in discesa dal Nord/Est verso la costa e in parte sulla Pianura Padana centro-occidentale e sulle aree pedemontane, hanno colpito con intensità eccezionale le zone costiere tra Veneto e Romagna. Le raffiche di vento hanno raggiunto valori impressionanti: oltre 100 km/h sulle coste romagnole con punte di 122 km/h a Bellaria-Igea Marina, dove numerosi alberi sono stati sradicati. Danni per caduta di piante e rami si registrano anche lungo il litorale ravennate e forlivese-cesenate. Nel Riminese, un violento temporale ha portato con sé nubifragi, grandinate, fulmini a ripetizione e raffiche potenti, causando allagamenti urbani e forti disagi alla viabilità.

Oltre ai 122 km/h a Bellaria, vanno evidenziati i 121 km/h a Rimini, 106 km/h a Gatteo Mare, 98 km/h a Cesenatico, 98 km/h a Cervia, 87 km/h ad Igea Marina, 72 km/h a Riccione (dati Emilia Romagna Meteo).

Numerosi allagamenti segnalati a Rimini a causa del violento temporale che ha colpito la città tra le 5 e le 6. Pesanti allagamenti segnalati anche tra Torre Pedrera, Bellaria-Igea Marina, Cesenatico e Riccione. Sono stati registrati ben 79 mm a Rimini, 64 mm a San Giovanni in Marignano, 59 mm a Riccione, 53 mm a Gabicce, 49 mm ad Igea Marina, 33 mm a Ravenna (dati Emilia Romagna Meteo).

Disagi anche per i trasporti ferroviari: il treno 2462 proveniente da Rimini e previsto in arrivo a Milano Centrale alle ore 10:45, oggi è cancellato nella tratta da Igea Marina a Bologna Centrale per danni causati dal maltempo. Sulla linea ferroviaria Rimini-Ferrara la circolazione è sospesa tra Rimini e Igea Marina dalle 6 per danni causati dal maltempo. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Traffico regolare sull’Alta Velocità.

A causa di un albero caduto sui binari per il maltempo, i vigili del fuoco, con Rfi, hanno evacuato 23 persone da un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna.

Spiagge e bagni fortemente danneggiati nella zona di Cervia e Milano Marittima (Ravenna) dal temporale con forti raffiche di vento che si è abbattuto prima dell’alba sulla riviera romagnola. Lettini ribaltati e coperture di alcune strutture sono volate via o si sono ripiegate su se stesse. A Rimini il Comune, con l’assessore alla Protezione civile Yuri Magrini, parla di un “evento molto severo“. Cinque i sottopassaggi allagati, uno con un’auto all’interno. Ci sono scantinati allagati e alberi caduti: il coordinamento provinciale ha attivato le squadre di supporto ai vigili del fuoco.

A causa degli alberi caduti alcune zone di Milano Marittima sono irraggiungibili.

Non è andata meglio in Veneto: a Cavallino, nel Veneziano, un temporale accompagnato da raffiche attorno ai 100 km/h ha provocato la caduta di diversi alberi.

