Allerta Meteo: agosto si congeda con temporali pomeridiani, settembre porta un nuovo peggioramento

Allerta Meteo per temporali pomeridiani e per “una nuova oscillazione depressionaria all’inizio della prossima settimana“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi domenica 31 agosto “buona parte dell’Italia e dei mari circostanti saranno sottoposti una ventilazione nord-occidentale di Maestrale più temperata a livello superficiale. Si segnala la possibilità di qualche debole fenomeno di natura convettiva perlopiù circoscritto sui rilievi appenninici meridionali della Calabria durante il pomeriggio e sulle Prealpi orientali. Qualche cumulo congesto potrà attivarsi anche in mare aperto, nei pressi del Mar Ligure o del medio-basso Mar Adriatico, con possibili trombe marine al largo specie al primo mattino“, riporta il bollettino PRETEMP.

“Dalle ore notturne è atteso in graduale cambio di circolazione sui mari occidentali, con i venti che cominceranno a ruotare da quadranti meridionali, per l’approssimarsi di una nuova oscillazione depressionaria all’inizio della prossima settimana“, sottolinea PRETEMP.

