Allerta Meteo arancione fino a mezzanotte a Milano: attenzione ai fiumi, domani riaprono i parchi

A Milano, prosegue l’allerta meteo arancione (moderata) per rischio idrogeologico e idrico e gialla (ordinario) per rischio temporali fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 29 agosto. L’aggiornamento è stato diramato dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. I parchi – fa sapere il Comune di Milano – resteranno chiusi nella giornata di oggi ma saranno regolarmente aperti da domani, sabato 30 agosto. Palazzo Marino sottolinea “l’importanza, in concomitanza delle allerte, di abbandonare le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende” e invita i cittadini “a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi”.

“Le forti piogge che cadono a nord di Milano possono portare a significativi innalzamenti e rischio esondazioni dei fiumi Lambro e Seveso: si raccomanda attenzione nelle zone della città interessate da questi fiumi. È necessario provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie. È importante, infine, prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto al fine di prevenire situazioni di pericolo“, si legge nella nota del Comune.

Durante tutta la durata dell’allerta, il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione Civile del Comune di Milano è attivo per il monitoraggio e il coordinamento degli eventuali interventi in città.

