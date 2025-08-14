Allerta Meteo Campania, Ferragosto con temporali improvvisi: possibili grandine e vento

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro funzionale, ha emanato un’allerta meteo gialla per piogge e temporali valida per la giornata di Ferragosto su tutta la Campania. Le precipitazioni saranno improvvise, perché caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale, e potranno verificarsi anche con particolare intensità sul territorio in particolare tra le 12 e le 23:59 di domani, venerdì 15 agosto. Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

La Protezione Civile ricorda ai Comuni di attivare i Coc e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala operativa regionale.

