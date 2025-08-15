Allerta Meteo Campania: domani piogge e temporali, rischio grandine

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Campania, ricordando che è in corso un’allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale fino alle 23:59 di oggi, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un ulteriore avviso di allerta meteo gialla per piogge e temporali valido per la giornata del 16 agosto su tutta la Campania. Le precipitazioni – sottolinea la Protezione Civile – saranno improvvise, perché caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale e potranno verificarsi anche con particolare intensità sul nostro territorio in particolare tra le 12 e le 23:59 di domani, sabato 16 agosto. Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

La Protezione Civile ricorda inoltre ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

