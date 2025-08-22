Allerta Meteo Campania, domani piogge e temporali: rischio grandine

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali valido per domani, sabato 23 agosto, su tutta la Campania. Le precipitazioni – spiega una nota della Protezione Civile – “saranno improvvise, perché caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale e potranno verificarsi anche con particolare intensità e in un arco temporale breve sul nostro territorio in particolare tra le ore 06:00 e le 20:00”. Durante i temporali saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico. Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni “si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”.

La Protezione Civile ricorda ai Comuni di attivare i Centri Operativi Comunali e di porre in essere “tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile“. Attenzione dovrà essere posta anche alla corretta tenuta del verde pubblico.

Allerta Meteo, domani a Napoli spiagge e parchi chiusi

Vista la nuova allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania per domani, sabato 23 agosto, dalle 6 alle 20, il Comune di Napoli ha deciso che resteranno chiusi i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli. Sarà interdetto anche l’accesso alle spiagge pubbliche della città.

