Allerta Meteo Campania: allarme nubifragi, scatta il codice giallo per domani e sabato

In considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo codice giallo per piogge e temporali valido per il 29 e 30 agosto su tutta la regione. Le precipitazioni saranno improvvise, perché caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale e potranno verificarsi anche con particolare intensità e in un arco temporale breve sul territorio in particolare tra le ore 8 di domani, venerdì 29 agosto, e le 8 di dopodomani, sabato 30 agosto. Durante i temporali saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.