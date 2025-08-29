Allerta Meteo Campania: codice giallo prorogato fino a domani

MeteoWeb

In considerazione delle valutazioni del centro funzionale, la Protezione civile della Regione Campania ha prorogato di 12 ore, cioè fino alle 20 di domani, sabato 30 agosto, l’avviso di allerta meteo di livello giallo già vigente su tutto il territorio regionale. Le precipitazioni saranno improvvise, caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale e potranno verificarsi anche con particolare intensità e in un arco temporale breve sul territorio campano, viene spiegato in una nota. Durante i temporali saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento. Tuttavia, sulla base dell’analisi relativa al quadro meteo, il centro funzionale della Campania evidenzia che “i temporali tenderanno via via a diminuire, in termini probabilistici, a partire dal pomeriggio di domani“. Restano confermate tutte le misure di prevenzione e salvaguardia già in vigore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.