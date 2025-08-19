Allerta Meteo, è allarme maltempo al Centro/Nord tra domani e giovedì: alto rischio alluvioni. Nel weekend si sposta al Sud, e poi arriva l’Uragano Erin

MeteoWeb

Scatta l’allarme maltempo al Centro/Nord Italia dove nei prossimi due giorni, mercoledì 20 e giovedì 21 agosto, arriveranno piogge torrenziali con potenziali rischi alluvionali. La protezione civile ha già diramato l’allarme arancione in Liguria e Lombardia, giallo in Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, per la sola giornata di domani. Altrettanto pesante l’allerta meteo dell’aeronautica militare, mentre la fase più cruenta del maltempo sarà quella di mercoledì sera e giovedì, quindi le relative allerte ufficiali verranno diramate soltanto domani. E potrebbero essere addirittura di livello rosso.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli sono impressionanti e dipingono scenari molto gravi per i forti temporali autorigeneranti che si abbatteranno su Liguria e basso Piemonte, e per le piogge torrenziali nell’alto Piemonte e in Lombardia; ma anche per i forti temporali in Toscana e al Nord/Est. E’ alto il rischio di pesanti alluvioni, mentre si formeranno anche tornado e avremo grandine grossa. I contrasti termici saranno tali che innescheranno fenomeni molto estremi: sia domani che dopodomani le massime in quasi tutte le città del Nord faranno fatica a superare i +23/+24°C dopo che la scorsa settimana, e fino alla giornata di sabato, sono rimaste diffusamente superiori ai +33/+34°C per una settimana intera con picchi di oltre +35°C e localmente anche di +37°C, seppur isolati.

Mentre il Ciclone Atlantico sopraggiungerà sul Nord Italia portando forte maltempo e temperature tipicamente autunnali, al Sud si attiverà un richiamo caldo prefrontale che farà rapidamente impennare le temperature in Sicilia, Calabria, Puglia e anche sulle coste del Molise, dove nel pomeriggio di domani avremo valori diffusamente superiori ai +32°C con picchi di +35°C e addirittura, nelle zone interne della Sicilia, di +37/+38°C.

La situazione cambierà rapidamente da giovedì, quando il fronte freddo sfonderà anche al Sud con i primi temporali su Napoli in estensione alle altre Regioni. Tra venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 agosto la perturbazione si estenderà proprio al Sud dove avremo forti temporali, maltempo diffuso, piogge intense e anche un bel fresco autunnale, con temperature sensibilmente inferiori rispetto alle medie del periodo in un contesto di fresco diffuso a tutta l’Europa centro-orientale, con le prime nevicate della stagione in Scandinavia.

A medio termine, attenzione alla prossima settimana: l’arrivo sull’Europa dell’uragano Erin (ormai declassato a depressione tropicale, ma comunque ancora molto violento) innescherà un richiamo caldo pre-frontale più importante che dopo il 25 agosto potrebbe riportare le temperature elevate al Centro/Sud, mentre ormai per il Nord la strada verso l’autunno sembra tracciata. Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

