Allerta Meteo, l’ex uragano Erin si avvicina: nubifragi e forti temporali in arrivo, le aree colpite | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Gli effetti dell’ex uragano Erin, che ha ormai raggiunto l’Europa, inizieranno a farsi sentire anche sull’Italia a partire da domani, mercoledì 27 agosto. In particolare, sul nostro Paese sono attese piogge torrenziali al Nord ma anche forti temporali. Anche PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) avvisa sul forte maltempo in arrivo, pubblicando una previsione probabilistica per la giornata di domani. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

“L’avvicinarsi di una nuova perturbazione da Ovest aumenta l’instabilità sul Nord del Paese. Un livello 1 è stato emesso su Liguria e parte di Piemonte e Lombardia occidentale. Qui saranno possibili locali nubifragi, grandine con diametro finanche superiore ai 2 cm e raffiche di vento. Non si esclude il verificarsi di una supercella.

Un più ampio livello 0 include il restante Nord del Paese, comprendendo anche parte dell’Appennino centrale”, si legge nel bollettino di PRETEMP.

Allerta Meteo: mappa e bollettino per mercoledì 27 agosto

“L’avvicinarsi della perturbazione all’Italia ha tre conseguenze: 1) richiamo di aria calda e umida da sudest su Adriatico e Tirreno che, incontrandosi con la catena alpina, genera venti di barriera e, di conseguenza, convergenze al suolo, oltre ad aumentare il CAPE disponibile; 2) presenza di correnti sudoccidentali più intense in quota sulle regione settentrionali, che aumenta il DLS; 3) avvezione di vorticità positiva che va a destabilizzare l’atmosfera sul Nord del Paese”, spiegano gli esperti di PRETEMP.

“Questo setup va a creare un ambiente con CAPE elevato (>2000 J/kg sul Golfo di Genova, >1500 J/kg sull’alto Adriatico/Pianura Veneta), DLS fino a 15-20 m/s, PWAT localmente superiore a 45 mm. Già in tarda mattinata/primo pomeriggio potranno innescarsi le prime celle lungo la convergenza sul Golfo di Genova. I temporali saranno prevalentemente a carattere multicellulare, e potranno anche valicare la dorsale appenninica e raggiungere la Pianura Padana. Altre celle potranno inoltre originarsi sia in area alpina che lungo tutta la fascia prealpina, specialmente sulle pianure Venete dove si ha un ammontare di CAPE maggiore dovuto all’azione dello Scirocco in Adriatico.

I temporali potranno dar vita a piogge intense localizzate, grandine anche superiore ai 2 cm di diametro e raffiche di vento. Non si esclude completamente la formazione di almeno una supercella in Pianura Padana occidentale e Golfo di Genova (SRH localmente superiore a 250 m2/s2 in Veneto, Piemonte e sul Mar Ligure)”, conclude il bollettino di PRETEMP.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: