Allerta Meteo, forte maltempo tra Veneto e FVG: Padova, Caorle, Bibione e Lignano Sabbiadoro sotto nubifragi e fulmini | FOTO e VIDEO

L’arrivo di una nuova perturbazione atlantica sta portando un cambiamento significativo sul meteo del Nord Italia, segnando la fine della breve parentesi stabile di inizio mese. Si tratta del primo fronte instabile di agosto 2025, e già nelle prime ore della giornata sta mostrando tutta la sua intensità soprattutto sulle regioni di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Linee temporalesche in transito: le zone più colpite

I modelli previsionali avevano annunciato un ritorno dell’instabilità, e puntualmente il fronte atlantico si è manifestato con temporali organizzati e diffusi. Una linea temporalesca intensa ha attraversato la zona di Cittadella, mentre altre celle si sono sviluppate rapidamente a Nord di Pordenone, alimentate da aria più fredda in arrivo in quota e dall’energia termica accumulata nei giorni scorsi.

Il fronte non si è limitato a colpire le zone interne:

Padova (segnalato violento temporale con forte downburst), Rovigo, Treviso e Venezia sono state investite da

rovesci improvvisi, forti scariche elettriche e vento sostenuto. La perturbazione sta ora proseguendo la sua corsa verso le coste, dove sono segnalate condizioni in peggioramento.

Maltempo in Veneto, violento temporale con downburst a Padova

Costa veneta e friulana sotto osservazione

Le aree costiere tra Caorle, Bibione e Lignano Sabbiadoro si trovano attualmente nel pieno della fase più intensa del maltempo. Radar e webcam meteo mostrano un’attività convettiva notevole,

con piogge intense e temporali accompagnati da fulmini frequenti.

Si invita alla prudenza per il rischio di fenomeni severi: nubifragi, grandine di media dimensione e raffiche di vento sono tra gli scenari possibili in queste ore e nella prossima notte.

Come evolverà il peggioramento nelle prossime ore

Secondo le proiezioni, la perturbazione atlantica continuerà a insistere sul Nord-Est fino a domani, con precipitazioni che potranno risultare localmente abbondanti. L’instabilità si attenuerà gradualmente tra il pomeriggio e la serata di domani, lasciando spazio a schiarite, ma non si escludono ulteriori rovesci isolati anche nella giornata successiva.

Attenzione al rischio idrogeologico e ai disagi

L’intensità delle piogge attese potrà generare problemi legati a ristagni d’acqua, allagamenti locali e possibili difficoltà alla circolazione.

I Comuni interessati stanno monitorando la situazione, in particolare nelle aree già fragili o con corsi d’acqua minori.

