Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare per Ferragosto: “aumenta il maltempo, forti temporali. Temperature in calo”

MeteoWeb

E’ scattata l’allerta meteo sull’Italia per le prossime ore: sarà un Ferragosto di forte maltempo per i temporali che interesseranno gran parte del Paese. Alla luce di questa situazione meteorologica così interessante, a maggior ragione in concomitanza con una delle festività più attese e sentite dell’anno in cui milioni di persone si spostano per attività vacanziere all’aperto, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 3 agosto 2025, un nuovo bollettino aggiornato con le previsioni per le prossime ore.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale:

Dalle 12:00 UTC di oggi, giovedì 14 agosto 2025, alle 06:00 UTC di domani, venerdì 15 agosto 2025, sull’Italia si prevede: Nord: Nel pomeriggio, annuvolamenti convettivi daranno luogo a locali rovesci e temporali sui rilievi alpini e aree limitrofe di Piemonte, Lombardia e Triveneto, che andranno parzialmente ad esaurirsi in serata. Nuvolosità irregolare sulle aree pianeggianti con isolati piovaschi. Centro e Sardegna: Nuvolosità irregolare, specie sui rilievi appenninici di tutto il settore e aree interne della Sardegna, con isolati piovaschi o brevi temporali, in assorbimento all’imbrunire. Sud e Sicilia: Graduale aumento della nuvolosità su tutto il settore, laddove nel pomeriggio inoltrato darà vita a rovesci e temporali sparsi, anche localmente grandinigeni, sui rilievi montuosi del sud e a ridosso delle coste del Cilento, Basilicata e Sicilia tirrenica. Temperature: Massime in diminuzione sul Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Toscana, Umbria, Lazio e aree appenniniche del centro-sud peninsulare; stazionarie altrove. Le temperature minime del 15 agosto sono attese in lieve calo o stazionarie ovunque, fatto salvo sulla Romagna e sulle aree costiere del Veneto e Marche. Venti: Venti generalmente deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, fatto salvo temporanei rinforzi nelle aree temporalesche. Mari: Generalmente da quasi calmi a poco mossi.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: