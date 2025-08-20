Allerta Meteo, il Ciclone Lukas flagella l’Italia: scenario critico. Altre 2 tempeste entro fine mese: l’Uragano Erin fa paura per il 30 Agosto!

MeteoWeb

Centro/Nord Italia flagellato dal maltempo in queste ore, con temperature tipicamente autunnali: in pieno giorno siamo sotto i +23°C (in molti casi anche come massima giornaliera) un po’ in tutto il settentrione e sotto i +25°C persino in molte aree della Toscana. Forti temporali stanno colpendo un po’ tutto il territorio, con grandine grossa e allagamenti. La situazione è critica nello scenario per le prossime ore, tanto che la protezione civile ha diramato l’allarme arancione in gran parte del territorio di Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

La fase più cruenta del maltempo sta iniziando proprio nel pomeriggio di oggi e si trascinerà fino a domani sera, giovedì 21 agosto, quando la perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico (il Ciclone Lukas) si estenderà anche al Centro/Sud, portando forti piogge e temporali dapprima su Roma e poi anche a Napoli.

La situazione meteo al Sud: temperature sulle montagne russe

Al Sud la situazione meteorologica è molto diversa: lo scenario è ancora estivo, ma molto variabile, con temperature sulle montagne russe. Abbiamo grandi sbalzi termici, provocati proprio dal transito del Ciclone Lukas e delle successive tempeste atlantiche che lo seguiranno nei prossimi giorni. Le temperature aumentano per il richiamo caldo pre-frontale, quando il Ciclone si avvicina al Nord Italia provocando la fase di maltempo più acuta. Ecco perchè in queste ore abbiamo temperature superiori ai +30°C un po’ ovunque al Sud con picchi di +36°C in Sardegna e Sicilia e di +34°C in Puglia e Calabria.

Questa situazione cambierà nei prossimi giorni, già nel pomeriggio-sera di domani, giovedì 21 agosto, quando la perturbazione si estenderà anche al Sud. Infatti venerdì,sabato e domenica saranno tre giorni molto freschi, con temperature in picchiata su valori inferiori rispetto alle medie stagionali in tutto il Sud, e avremo anche forte maltempo con fenomeni estremi soprattutto nella giornata di sabato 23 agosto. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto, per la prossima settimana si prospetta un rialzo termico dovuto proprio all’arrivo di due nuove tempeste atlantiche sull’Italia.

Allerta Meteo: dopo Lukas altre due grandi tempeste atlantiche sull’Italia entro fine mese

Il ciclone Lukas che arriva dall’oceano Atlantico tra oggi e domani, 20 e 21 agosto, si estenderà poi al Sud nel weekend con una coda di fresco e maltempo che seguirà il richiamo caldo pre-frontale di queste ore. Ma la prossima settimana, l’ultima del mese di agosto, sarà caratterizzata dal transito sul nostro Paese di altri due cicloni Atlantici altrettanto intensi: il primo martedì 26, il secondo molto più forte nel weekend, l’ultimo weekend estivo (sul calendario), e cioè venerdì 29, sabato 30 e domenica 31. Si tratterà, in questo caso, dei resti dell’uragano Erin che sta risalendo l’oceano Atlantico al largo della east coast degli Stati Uniti d’America. Il suo arrivo in Europa determinerà forte maltempo al Nord Italia, mentre al Sud avremo certamente un richiamo caldo prefrontale in un contesto ancora molto incerto sotto il profilo previsionale.

