Allerta Meteo, il Mega-Ciclone Ulrich si avvicina: domenica terribile in Francia, forte maltempo sull’Italia tra lunedì e martedì

MeteoWeb

Oggi è l’ultima domenica dell’estate meteorologica 2025, una stagione che nei prossimi giorni analizzeremo in modo approfondito non appena saranno ufficiali i dati trimestrali con gli scarti termici e pluviometrici dalle medie storiche. Di certo è stata un’estate fresca ed eccezionalmente piovosa sull’Italia, soprattutto nel bimestre luglio-agosto, in barba alle solite catastrofiche profezie apocalittiche che avevano pronosticato l’ennesima “estate più calda di sempre“, una sciocchezza smentita dai fatti. In attesa dei dati climatologici stagionali, però, la situazione meteorologica continua ad essere molto interessante al punto che oggi scatta una nuova allerta meteo per i prossimi due giorni. L’autunno meteorologico, infatti, inizierà con due giorni di forte maltempo sull’Italia: lunedì 1 e martedì 2 settembre.

Oggi viviamo una domenica di tregua, come ampiamente annunciato nei precedenti bollettini: splende il sole in tutt’Italia, come a voler trasmettere l’ultimo scorcio d’estate proprio nell’ultima domenica d’estate. Ma sarà una tregua molto molto breve: la situazione meteo in Europa continua ad essere dominata dal flusso zonale atlantico, con l’Anticiclone delle Azzorre a Sud e la Depressione d’Islanda a Nord in grande spolvero, in uno scenario vecchio stile, proprio come si legge rispetto al clima classico d’Europa in ogni manuale storico di meteorologia. Gli scambi meridiani sono totalmente annullati, il vortice polare è fermo a Nord così come l’Anticiclone Sub-Tropicale è appiattito verso i tropici, esattamente com’è accaduto per tutta l’estate.

Il maltempo che nei giorni scorsi ha flagellato l’Italia a più riprese è stato provocato proprio da violenti cicloni atlantici: prima Lukas, poi l’ex-Uragano Erin. E adesso arriva Ulrich.

Allerta Meteo: il Mega-Ciclone Ulrich in arrivo, oggi una domenica terribile in Francia

Il Mega-Ciclone Ulrich è davvero enorme in queste ore: profondo 970hPa tra l’Irlanda e la Scozia, è ben visibile dalle immagini satellitari in tempo reale. E le mappe per le prossime ore sono impressionanti per la Francia, che nel pomeriggio-sera di oggi verrà colpita da temporali violentissimi con piogge alluvionali, tornado e grandine distruttiva.

Allerta Meteo: tutti i dettagli sul maltempo in arrivo in Italia

Sin dalle prime ore di domani, lunedì 1 settembre, il maltempo colpirà il Nord/Ovest dell’Italia con piogge e temporali anche intensi provenienti dalla Francia. Sarà un inizio tipicamente autunnale per le condizioni meteo del Nord Italia nel primo giorno dell’autunno meteorologico 2025. I fenomeni più intensi si verificheranno sulle Alpi francesi, ma avremo i primi nubifragi anche in Piemonte e Valle d’Aosta, e le prime deboli piogge in Liguria, su Genova, e al Nord/Est in Friuli Venezia Giulia:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si intensificherà ulteriormente, colpendo in pieno tutto il Nord/Ovest con una violenta linea temporalesca che attraverserà tutto il Nord/Ovest tra Piemonte e Lombardia. E’ alto il rischio di nuovi fenomeni estremi con altri violenti nubifragi, grandinate e tornado, nelle stesse aree già colpite da almeno tre tornado nei giorni scorsi nel cuore della pianura Padana. La mappa del modello Moloch del CNR è eloquente rispetto all’intensità estrema del maltempo di lunedì pomeriggio-sera al Nord/Ovest:

Dopodomani, martedì 2 settembre, il maltempo persisterà al Nord estendendosi al Nord/Est e gradualmente nel corso della mattinata anche al Centro/Sud, sulle Regioni tirreniche. I fenomeni più estremi continueranno a colpire il cuore del Nord, e soprattutto la Lombardia, estendendosi però anche al Veneto:

Nel pomeriggio-sera di martedì, i fenomeni più estremi si abbatteranno sul Nord/Est, in Triveneto e soprattutto al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, con fenomeni di tipo “V-Shaped” che si estenderanno per centinaia di chilometri anche su Austria e Germania orientale. Continuerà ad infuriare il maltempo anche nel resto del Nord, mentre piogge e temporali si estenderanno al Sud nel basso Tirreno tra Campania, Basilicata e Calabria, e anche la Puglia verrà coinvolta dal maltempo:

Gli “Spaghetti”: importanti novità per il prosieguo del mese di Settembre

Gli ultimi aggiornamenti meteo hanno cambiato sensibilmente le proiezioni per la prossima settimana rispetto ai bollettini precedenti. Il periodo caldo che sembrava iniziare al Centro/Sud non ci sarà più. Le temperature saliranno 2-3°C sopra le medie del periodo tra 5 e 10 settembre un po’ in tutt’Italia, ma senza gli scarti previsti nei giorni scorsi. Il grafico di Verbania conferma le grandi piogge in arrivo tra lunedì e martedì al Nord, poi questi cinque giorni di clima mite e poi dopo il 10 settembre il ritorno di fresco e maltempo:

Il grafico di Roma illustra il richiamo caldo di scirocco di lunedì al Centro, e il seguente crollo termico con piogge e temporali nella giornata di martedì. Seguiranno anche al Centro Italia cinque giorni miti e prevalentemente soleggiati, ma senza alcun eccesso di calore, mentre dopo il 10 settembre si prospetta un netto calo termico con l’inizio di una fase di forte maltempo:

Infine, al Sud è stata totalmente cancellata la fase di caldo estivo: le temperature, dopo il fresco di oggi (e le piogge che stanno interessando la Calabria nel basso Tirreno), risaliranno per l’ennesima sciroccata pre-frontale che precede l’arrivo di Ulrich (esattamente come quelle di Lukas ed Erin nei giorni scorsi), poi martedì le temperature crollano sotto le medie del periodo e dopo due giorni di fresco tornano in linea con le medie stagionali dal 5 settembre e rimangono stabili per una settimana circa. La tendenza a lungo termine indica anche al Sud un calo termico e forte maltempo dopo il 10 settembre:

ddddd

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: