Allerta Meteo, la violenta ondata di maltempo si estende al Centro/Sud: allarme tornado e supercelle per stasera e domani

Continua ad infuriare il maltempo sull’Italia per il ramo più meridionale dell’ex-Uragano Erin, la tempesta che ha provocato i danni e la devastazione della giornata di ieri al Nord con grandine enorme in Veneto, venti impetuosi e temporali distruttivi in molte località dell’Italia settentrionale e della Toscana, specie in Versilia. Nella nostra home page, https://www.meteoweb.eu/, tutti gli approfondimenti con le immagini e i resoconti di un’ondata di maltempo davvero estrema, con danni per svariate decine – se non centinaia – di milioni di euro. Fortunatamente non ci sono stati morti, anche grazie all’allerta meteo lanciata con grande anticipo. L’importanza della meteorologia.

Spettacolare l’immagine satellitare europea che indica l’avanzata dell’aria fredda dall’oceano Atlantico verso l’Europa occidentale, lungo il bordo meridionale dell’ex-Uragano Erin ancora tra Scozia e Irlanda:

L’Italia si trova ancora investita dal flusso meridionale pre-frontale, che alimenta forti temporali sul medio Tirreno (colpita anche Roma in mattinata), e a Trieste, dove si sono verificati nubifragi sempre in mattinata. Ma i fenomeni più estremi si verificheranno anche oggi nel pomeriggio-sera, così come indicato da tutti i precedenti bollettini meteo.

Allerta Meteo: FOCUS sul maltempo di stasera e domani

Nel pomeriggio-sera di oggi il maltempo continuerà a colpire duramente il Nord Italia, specie alta Lombardia, dove piove a dirotto da stamani e fa anche molto fresco, Veneto, Friuli Venezia Giulia, con ulteriori grandinate e nubifragi. Ma il fronte freddo della perturbazione si sposterà al Sud, colpendo duramente Lazio e Campania con intensi nubifragi su Napoli, Salerno, la Penisola Sorrentina e anche sconfinamenti appenninici su Abruzzo e Molise, in particolare nelle zone interne. In serata il maltempo sfonderà anche in Puglia, colpendo soprattutto il foggiano dove al momento fa ancora caldo con gli attuali +35°C a Foggia.

La prossima notte sarà nuovamente temporalesca al Nord Italia con violenti temporali tra Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia e Toscana. Non mancherà la grandine e le temperature diminuiranno ulteriormente. Ma domani, sabato 30 agosto, sarà il giorno in cui il maltempo sfonderà definitivamente al Sud, con forti piogge e temporali anche in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Fa ancora caldo in queste ore con Palermo che questa mattina ha raggiunto i +35°C dopo aver toccato ieri i +42°C, il picco massimo di tutta l’estate nel capoluogo siciliano, a causa dei venti di scirocco che hanno attivato l’effetto favonio ampiamente annunciato nei giorni scorsi. Tutta un’altra storia nel versante jonico, con Catania e Messina che non hanno mai superato i +28°C per tutta la giornata di ieri, con aria umida ma molto più fresca (parliamo di temperature addirittura inferiori rispetto alle medie stagionali!).

Avremo forti temporali domattina in tutto il basso Tirreno, molto forti sulle isole Eolie, con alto rischio di tornado nella costa messinese e reggina, tra lo Stretto di Messina e la Costa Viola. Nel pomeriggio-sera il maltempo si concentrerà sulla Puglia, con supercelle temporalesche e possibili tornado tra Bari, Brindisi, Taranto e Lecce.

