Maltempo Lazio, in corso violento nubifragio con grandinata a Roma

Dopo la fase di maltempo della scorsa notte, un violento nubifragio con grandinata sta colpendo Roma questa mattina, causando disagi alla circolazione. L’intensa perturbazione che nelle scorse ore ha investito le regioni del Centro/Nord con piogge torrenziali continua ad avanzare, in particolare investendo in queste ore il Lazio. Ulteriori temporali sono in arrivo nelle prossime ore, soprattutto nelle aree tirreniche, mentre la perturbazione collegata ai resti dell’ex Uragano Erin continuerà la sua discesa verso Sud.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.