Maltempo, violento temporale travolge Roma nella notte: pioggia, vento forte e allagamenti

Un violento temporale ha colpito Roma nella notte. Poco dopo le 3, un nubifragio si è abbattuto sulla Capitale provocando allagamenti soprattutto nel quadrante nordoccidentale e nel centro città, dove la pioggia intensa e le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di alcuni rami sulle strade. La perturbazione, che già ha duramente colpito le regioni settentrionali con piogge e temporali di forte intensità, nelle prossime ore continuerà a insistere sul Nord/Est per poi spostarsi verso il Centro/Sud. I fenomeni temporaleschi saranno più frequenti nelle aree interne e lungo le regioni tirreniche, fino a raggiungere la Sicilia occidentale, segnando la fine dell’ondata di caldo anomalo lungo la Penisola.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

