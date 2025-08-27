Allerta Meteo, l’ex-Uragano Erin arriva sull’Italia: forte sciroccata, allarme alluvioni e tornado. E’ allarme maltempo!

MeteoWeb

L’ex-Uragano Erin è ormai arrivato: la tempesta che la scorsa settimana ha attraversato l’oceano Atlantico dopo aver raggiunto la 5ª categoria sulla scala Saffir-Simpson, sta colpendo duramente l’Europa e da oggi infuria anche sull’Italia. Si sono già alzati, infatti, i primi venti di scirocco che alimenteranno piogge monsoniche nei prossimi tre giorni, da stasera fino a sabato, su tutto il Nord e su buona parte del Centro. Poi il maltempo si estenderà anche al Sud, proprio sabato con l’ingresso del maestrale. Estofex ha già lanciato l’allarme rosso, mentre l’allerta meteo della protezione civile arriverà nel pomeriggio ma è già arancione su molte Regioni.

Le mappe pluviometriche del modello Moloch del CNR sono impressionanti per la giornata di domani, giovedì 28 agosto, con piogge alluvionali su tutto il Nord e in modo particolare tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Complessivamente, tra stasera e sabato cadranno oltre 600mm di pioggia nelle aree più colpite, e cioè l’alto Piemonte (Verbano-Cusio-Ossola), Canton Ticino in Svizzera e alta Lombardia. Forte maltempo anche in Francia e Germania, con piogge alluvionali. Ma sul Nord Italia la situazione sarà critica subito, già domani, con gli allagamenti e le inondazioni provocati da questi fenomeni estremi:

Alto il rischio tornado e grandine in Liguria e Toscana, tra giovedì e venerdì quando il maltempo gradualmente si estenderà sulle Regioni centrali tirreniche. Se infatti le piogge più abbondanti si concentreranno al Nord, i fenomeni più estremi colpiranno le aree costiere con temporali auto-rigeneranti alimentati dallo scirocco, grosse trombe d’aria con venti distruttivi e grandinate molto pericolose. Attenzione anche nel Lazio, dove nel pomeriggio-sera di venerdì ci aspettiamo tornado e supercelle temporalesche tra Viterbo e Roma, in modo particolare nell’area costiera ma non solo. La Capitale sarà colpita in pieno dal nubifragio temporalesco proprio nel pomeriggio-sera di venerdì.

Allerta Meteo: focus sulla sciroccata al Sud

Sabato il maltempo si estenderà anche al Sud, dopo la sciroccata dei due giorni precedenti che farà momentaneamente aumentare le temperature ma solo nelle zone esposte all’effetto favonio: altrove, dove il vento soffierà dal mare, le temperature faranno fatica a raggiungere persino i +30°C con l’aria fresca e umida. Nessuna ondata di caldo, quindi, ma soltanto una sciroccata tipicamente autunnale a cui seguirà sabato una violenta sfuriata di maestrale con piogge e temporali.

