L’ex uragano Erin sull’Italia, pesante Allerta Meteo ESTOFEX: oltre 200 mm di pioggia in poche ore, ecco dove

MeteoWeb

Allerta Meteo per l’arrivo ormai imminente di un’intensa perturbazione, i resti dell’uragano Erin, che determineranno una fase di maltempo estremo anche in Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso per le prossime ore, valido dalle 8 di oggi mercoledì 27 agosto 2025, alle 8 di domani giovedì 28 agosto. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso dalla Spagna settentrionale alla Francia centrale principalmente per grandine di grandi dimensioni o molto grandi, forti raffiche di vento e forti piogge. Livello 2 dalla Francia sudorientale all’Italia nordoccidentale principalmente per forti piogge e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Emesso inoltre un livello 1 per Francia orientale, Germania sudoccidentale, Svizzera e Italia settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e forti piogge verso le ore notturne. Livello 1, infine, per l’Inghilterra per tornado e raffiche di vento di intensità marginale.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e dettagli

Secondo il bollettino di allerta emesso da ESTOFEX, tra oggi mercoledì 27 agosto alle 8 e domani giovedì 28 agosto alla stessa ora, il Nord/Ovest dell’Italia sarà interessato da fenomeni temporaleschi anche intensi. Dalla metà del pomeriggio sono attesi temporali sparsi, con la possibilità che alcuni diventino supercelle, cioè strutture temporalesche organizzate in grado di produrre grandine di dimensioni medio-grandi e raffiche di vento forti. Questi rischi saranno presenti, ma rimarranno secondari rispetto al pericolo principale.

La minaccia maggiore riguarda infatti le piogge abbondanti, secondo ESTOFEX. Nella tarda serata e nella notte l’afflusso di aria umida da Sud e Sud/Est si intensificherà, in particolare sulla Liguria e lungo le Alpi. Ciò favorirà precipitazioni molto efficienti, con possibili accumuli di pioggia superiori ai 200 mm entro le prime ore di giovedì. Questo quantitativo può causare allagamenti, frane e piene improvvise nei corsi d’acqua minori.

Verso la mattinata di giovedì potranno persistere temporali elevati con grandine isolata sul Nord Italia, ma il rischio più concreto resta legato alle precipitazioni persistenti e intense.

Attenzione dunque soprattutto a piogge torrenziali tra Liguria, Piemonte e Lombardia, possibili grandinate e raffiche di vento, con rischio idrogeologico elevato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: