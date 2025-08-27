Allerta Meteo, ecco le prime 2 regioni più colpite dall’ex Uragano Erin: “rischio colate di fango e allagamenti”

MeteoWeb

“Si avvicina la perturbazione dall’Atlantico (ex uragano Erin) e con le sue spire più meridionali interesserà il nord Italia, con una corrente sud occidentale in quota molto tesa. La perturbazione sarà in grado di portare poi nella giornata di giovedì temporali sin sulla Liguria con prevalenza di temporali orografici a causa dell’ulteriore rinforzo della corrente meridionale nei bassi strati“: è quanto segnalano gli esperti di ZenaStormChaser, che hanno pubblicato un outlook in considerazione della fase di maltempo imminente, che colpirà, inizialmente e con maggiore forza, 2 regioni. Nella giornata di oggi, mercoledì 27 agosto, “appare difficile la formazione di prefrontali molto violenti sulla Liguria. Attenzione agli accumuli di pioggia sulle Alpi Piemontesi settentrionali e fino al confine con Lombardia orientale e alle celle temporalesche serale tra Canavese, Biellese e Verbano“.

Allerta Meteo per Liguria, Piemonte e Lombardia

“Primi rovesci/temporali già al mattino sulla costa savonese ma senza fenomeni di forte intensità. Lo scirocco che a ponente tenderà a ruotare a nord est scontrerà con le brezze vallive del savonese attivando questa convezione al più di moderata intensità“, si legge nell’outlook di ZenaStormChaser. “Su Alpi piemontesi e lombarde i primi rovesci si manifesteranno dal primo pomeriggio ma i fenomeni più intensi si manifesteranno verso sera su Torinese settentrionale, Biellese, Verbano, alto Vercellese e successivamente verso, Varesotto e Comasco (non escluse supercelle). L’energia disponibile alla convezione toccherà i 1200J/Kg con possibilità di grandinate di piccole dimensioni. Attenzione agli accumuli di pioggia tra alto Piemonte e alta Lombardia che dopo la mezzanotte subiranno un ulteriore e netto incremento, con rischio di colate di fango e allagamenti“.

Allerta Meteo per Veneto, Friuli-Venezia Giulia, e Trentino-Alto Adige

“Fenomeni prefrontali possibili dal pomeriggio sul Veneto. Si tratterà di rovesci e qualche temporale molto localizzato in rapida evoluzione verso le Prealpi. Rovesci dal pomeriggio anche sul Trentino-Alto Adige senza conseguenze. Stessa situazione sul medio alto Friuli con fenomeni localizzati e al più di moderata intensità“, conclude ZenaStormChaser.

