Allerta Meteo Lombardia, domani parchi e giardini pubblici chiusi a Bergamo

MeteoWeb

Parchi e giardini pubblici chiusi anche a Bergamo domani, mercoledì 20 agosto, a seguito dell’allerta meteo arancione per rischio temporali diramata dalla Protezione Civile di Regione Lombardia. Dalle 21 di oggi, sono previste precipitazioni e temporali localmente intensi, con possibili grandinate e piogge persistenti. Nella giornata di domani, si attendono ulteriori passaggi temporaleschi su tutta la regione, con fenomeni anche di forte intensità accompagnati da raffiche di vento. La Protezione Civile e la Polizia Locale sono operative per il monitoraggio continuo del territorio cittadino. L’evoluzione della situazione – chiude palazzo Frizzoni – sarà rivalutata in base al prossimo aggiornamento dell’allerta meteo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.