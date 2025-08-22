Allerta Meteo, l’Uragano Erin minaccia l’Europa: è allarme per la prossima settimana, la tempesta colpirà in pieno anche l’Italia!

MeteoWeb

In Italia non ne parla nessuno, eppure c’è un enorme Uragano che dall’oceano Atlantico sta per abbattersi sull’Europa e la prossima settimana colpirà in pieno anche il nostro Paese. Persino il forte maltempo di queste ore passa in secondo piano rispetto agli scenari estremi che i modelli meteorologici forniscono per la prossima settimana, quando l’Uragano Erin – ancora oggi al largo degli Stati Uniti d’America – provocherà piogge alluvionali su tutto il Nord Italia e su buona parte del Centro, provocando contestualmente un’intensa ondata di caldo al Sud con temperature fino a +40°C in Sicilia e Sardegna.

L’Uragano Erin sta mettendo a dura prova la costa orientale degli USA con violente mareggiate, ma gli effetti più gravi saranno proprio in Europa dove arriverà in modo lento e graduale tra il weekend e l’inizio della prossima settimana. Persino le mappe NOAA iniziano ad illustrare l’arrivo dell’Uragano al largo di Irlanda e Islanda già a partire dalla giornata di lunedì 25 agosto:

L’arrivo di un Uragano Atlantico in Europa non è un evento senza precedenti: è successo molte volte nella storia, anche se solitamente avviene a settembre e nella prima metà di ottobre. Invece è molto raro ad Agosto. Come sempre accade, le zone più a rischio sono quelle occidentali: Islanda, Irlanda, Regno Unito, Francia, Spagna e Portogallo. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli indicano una traiettoria settentrionale dell’Uragano, che ancora con caratteristiche tropicali risalirà l’atlantico verso l’Islanda nei primi giorni della prossima settimana:

In una fase successiva, però, a partire da mercoledì 27 agosto, invertirebbe la rotta (se venissero confermati gli ultimi aggiornamenti dei modelli), dirigendosi verso Sud, colpendo in pieno l’Irlanda, il golfo di Biscaglia, la Francia e poi anche l’Italia tra 29 e 30 agosto. Proprio questa tendenza ha messo in pre-allerta tutti i servizi meteorologici europei, con uno scenario di grandi rischi che è già diffuso su tutti i media spagnoli, francesi e britannici. L’Italia fa eccezione, nonostante sia tra le zone più colpite.

Si prospettano piogge alluvionali al Nord proprio tra la serata di giovedì 28 e tutto l’ultimo weekend del mese: venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 agosto. Le piogge assumeranno caratteristiche monsoniche sul Nord con pesanti conseguenze sui territori in termini di frane e smottamenti: in tal senso, le piogge degli ultimi due-tre giorni potranno rivelarsi soltanto un piccolo assaggio rispetto a quelle in arrivo, alimentate dalla furia di un ex-Uragano atlantico con l’aggravante dell’effetto stau dovuto alle correnti caldo-umide provenienti da Sud, nel cuore del Mediterraneo.

Allerta Meteo: la verità sul richiamo caldo al Sud

Proprio queste correnti meridionali provocheranno contestualmente un richiamo caldo pre-frontale al Sud, con temperature che potranno raggiungere localmente i +40°C nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, e superare i +35°C in qualche località anche di Calabria e Puglia, tra giovedì e venerdì della prossima settimana. Una fase di caldo tipicamente ciclonica, con forti venti, molte nubi, tanta sabbia del Sahara e una durata molto breve: c’è poco da gridare allo scandalo sul “caldo africano” che non ci sarà affatto, si tratterà di un normalissimo richiamo pre-frontale tipico di ogni perturbazione atlantica in transito sul nostro Paese.

Questa fase calda sarà limitata alle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna) e durerà pochissimo, meno di 48 ore. Nelle altre Regioni del Sud, farà caldo ma senza eccessi: in Campania le temperature non supereranno i +32/+33°C, poche località di Puglia e Calabria potranno raggiungere i +35°C. Niente di eccezionale per fine agosto. Inoltre, già nel weekend di fine mese seguirà una brusca rinfrescata con forte maltempo anche al Sud, in un contesto ormai precocemente autunnale. Queste perturbazioni sono infatti tipiche dei mesi autunnali, e quest’anno si stanno verificando in grande anticipo già a fine agosto.

Infatti a inizio settembre è probabile che si ripeta uno scenario analogo, con nuove perturbazioni atlantiche, veloci richiami caldi al Sud e piogge torrenziali al Nord. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

