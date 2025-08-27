Allerta Meteo Piemonte, a mezzanotte apre la Sala operativa della Protezione Civile

MeteoWeb

A seguito dell’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico emessa da Arpa Piemonte per la giornata di domani, giovedì 28 agosto, su Verbano, Novarese, Valsesia, Biellese, Val Chiusella e pianura settentrionale, la Protezione Civile della Regione Piemonte ha disposto l’apertura dalla mezzanotte della Sala operativa. “Le previsioni – si legge in una nota – prevedono precipitazioni e temporali dal pomeriggio, in intensificazione nella notte con grandine e vento. L’attività di monitoraggio della Sala operativa continuerà fino a quando le condizioni meteorologiche lo renderanno necessario”.

Intanto, il Comune di Casale Monferrato ha comunicato l’apertura del Centro operativo comunale (Coc) a seguito dell’allerta meteo arancione, fino a cessata emergenza.

