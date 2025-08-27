Allerta Meteo Piemonte, stop precauzionale ai treni tra Domodossola e la Svizzera

MeteoWeb

Per ragioni precauzionali dovute alle previsioni meteo sfavorevoli, e in seguito all’allerta meteo diramata da Arpa Piemonte e dall’ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera, la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie (Ssif), che gestisce la tratta italiana della linea ferroviaria italo-svizzera tra Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) e Locarno, ha deciso di sospendere i treni fino al confine con la Confederazione elvetica (stazione di Ribellasca) nella giornata di domani, giovedì 28 agosto. Saranno attivi bus sostitutivi. La ripresa della circolazione, fa sapere la Ssif, potrà avvenire presumibilmente nel pomeriggio, solo a seguito della diminuzione dell’intensità delle precipitazioni e dell’esito favorevole dell’ispezione della tratta da parte del personale tecnico.

Intanto, a seguito dell’allerta arancione che interessa il territorio, è stata aperta la Sala operativa della Protezione Civile del VCO, dove stanno operando, insieme ai volontari della Protezione Civile, anche il corpo dell’antincendio boschivo e il Soccorso Alpino della 10/a delegazione Valdossola.

