Allerta Meteo Protezione Civile, continua il maltempo al Sud: ancora piogge e temporali

La permanenza di un sistema di bassa pressione in quota, in lieve indebolimento nella giornata di domani, continuerà a determinare condizioni di instabilità meteorologiche, in particolare sulle regioni meridionali del nostro Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 16 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Puglia, specie sui settori occidentali, e il persistere di tali fenomeni su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 17 agosto, allerta gialla sull’Umbria, su alcuni settori di Abruzzo, Molise e Puglia, su Campania, Basilicata, Calabria e su gran parte della Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 agosto 2025

Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria, Campania meridionale, Basilicata occidentale e meridionale e settori ionici della Puglia, con quantitativi cumulati localmente moderati;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, ad evoluzione diurna, su resto di Campania, Basilicata e Puglia e su Lazio orientale e meridionale, aree interne della Sardegna centro-meridionale, settori appenninici di Abruzzo e Molise e su tutti i settori alpini, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo sulla Sicilia e sui restanti settori tirrenici meridionali; valori massimi da elevati a localmente molto elevati al Centro-Nord, localmente elevati sul resto del Sud peninsulare.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 17 agosto 2025

Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia orientale e Calabria meridionale, con quantitativi cumulati localmente moderati;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, ad evoluzione diurna, su Sicilia centrale, resto della Calabria, Basilicata, Puglia occidentale, Campania orientale e meridionale, zone interne del Lazio, aree interne della Sardegna centro-meridionale, settori appenninici di Abruzzo, Molise e Toscana, Umbria, Liguria di levante e su tutti i settori alpini, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento al Sud; valori massimi elevati al Centro-Nord, su Puglia e Basilicata orientale, fino a puntualmente molto elevati sulle zone interne della Sardegna.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 18 agosto 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutti i settori alpini, Appennino toscano, Umbria, zone interne di Lazio, Marche, Abruzzo e Molise e su Campania orientale e meridionale, Basilicata, Puglia e Calabria, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sui settori appenninici peninsulari.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile calo al Centro-Nord peninsulare; valori massimi localmente elevati sulle zone interne della Sardegna.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

