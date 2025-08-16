Allerta Meteo, weekend di forte maltempo: temporali killer sulle Alpi e al Sud! E’ allarme dopo i morti di Ferragosto | MAPPE

MeteoWeb

Che sarebbe stato un weekend di Ferragosto di forte maltempo sull’Italia lo avevamo ampiamente annunciato. Che i fenomeni estremi abbiano provocato morti, feriti e danni si sarebbe certamente potuto evitare con maggiore considerazione e attenzione alle previsioni meteo. Purtroppo lo scetticismo e il fatalismo regnano sovrani, e così tante scampagnate in montagna e all’aria aperta si sono rovinate degenerando in tragedia. Eppure i bollettini erano molto chiari con largo anticipo. Così come lo sono per oggi e domani.

Forti temporali stanno colpendo l’estremo Sud, soprattutto la Sicilia ma anche la Calabria, sin dalle prime ore di questo sabato 16 agosto. Nubifragi e tornado alle isole Eolie, un violento temporale persino a Pantelleria: la Sicilia è la Regione più colpita, anche in Calabria abbiamo avuto una mattinata di forti temporali nel reggino e nel pomeriggio-sera il maltempo si estenderà a tutto il Sud e colpirà nuovamente con violenza tutta l’area alpina tra Italia, Svizzera, Austria e Germania. Eloquente la previsione del modello Bolam del CNR per stasera:

Più specificatamente sull’Italia vediamo bene, grazie al modello Moloch, i fenomeni estremi nel Lazio, in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e nelle regioni alpine, in modo particolare nelle aree di confine con Svizzera e Austria:

Allerta Meteo per domani, domenica 17 agosto

Anche domani, domenica 17 agosto, il maltempo continuerà a colpire l’Italia. Stavolta in modo un po’ meno intenso al Sud, e più intenso al Nord, dove diminuiranno sensibilmente le temperature ponendo fine alla fase calda dei giorni scorsi. I temporali colpiranno proprio l’Italia e i Balcani in modo molto intenso nelle ore pomeridiane:

Stavolta i fenomeni saranno più diffusi ed estesi al Nord, specie al Nord/Est, con forti piogge e temporali in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ma l’instabilità continuerà ad interessare anche il Sud, come possiamo vedere dalle relative mappe dei precisi modelli Bolam (sopra) e Moloch (sotto):

