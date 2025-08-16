Maltempo Sicilia: forte temporale a Pantelleria, supercella tra Siracusa e Ragusa | VIDEO

MeteoWeb

Weekend di maltempo in Sicilia. Oltre ai disagi causati da un violento temporale alle Eolie in mattinata, un fortissimo temporale ha colpito Pantelleria, l’isola siciliana posizionata appena al largo della penisola tunisina di Cap Bon. La pioggia ha fatto crollare la temperatura ed è caduta copiosa provocando disagi e allagamenti: un evento rarissimo in questa località nel cuore dell’estate. Inoltre, in questo momento una intensa supercella temporalesca, tipicamente autunnale, rarissima per questo periodo dell’anno, è in atto tra Siracusa e Ragusa, scaricando forti piogge. Sono già caduti 12mm di pioggia a Palazzolo Acreide, nel Siracusano, dove la temperatura è crollata a +21°C.

Forti temporali stanno interessando anche il Catanese: pioggia e grandine hanno colpito Zafferana Etnea, come dimostrano le immagini che ci invia Antonella Infanta.

Piogge e temporali continueranno a colpire la Sicilia fino a sera.

Maltempo Sicilia, pioggia e grandine a Zafferana Etnea

