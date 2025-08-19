Allerta Meteo Protezione Civile, forti piogge e temporali al Nord: allarme arancione in 2 regioni

MeteoWeb

Una perturbazione di origine atlantica, proveniente dalla Francia, tenderà nelle prossime ore a spostarsi verso l’Italia, portando condizioni di instabilità meteorologica su gran parte delle regioni settentrionali e parzialmente su quelle centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 19 agosto, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, dapprima su Valle d’Aosta e Piemonte, in estensione a Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 20 agosto, allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia, allerta gialla sui restanti settori delle due regioni, su Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e su alcuni settori di Friuli-Venezia Giulia e Marche.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 19 agosto 2025

Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, resto di Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto settentrionale, Emilia-Romagna occidentale, Toscana settentrionale ed orientale, Umbria, Marche occidentali, Lazio centro-orientale e settori occidentali di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania orientale e meridionale e nelle zone interne di Calabria, Sardegna e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori massimi localmente elevati sulle zone interne di Sardegna, Sicilia, Puglia e Basilicata e sulla Pianura Padana.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 20 agosto 2025

Precipitazioni:

– diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte orientale, Lombardia occidentale, Liguria centro-orientale, Appennino emiliano e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati o puntualmente elevati;

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su pianura emiliana ed appennino romagnolo, Triveneto, Valle d’Aosta e restanti zone di Lombardia, Piemonte e Toscana, con quantitativi cumulati moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su pianura romagnola, Marche, Umbria, Sardegna nord-occidentale e Lazio settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al Nord e sulla Toscana con valori massimi elevati su zone interne di Sardegna, Puglia e Sicilia e localmente su Romagna e versante adriatico del Centro.

Venti: tendenti a localmente forti meridionali su Sardegna orientale, Sicilia occidentale e settori costieri di Lazio e Toscana meridionale con tendenza a disporsi da ovest sulla Sardegna.

Mari: tendenti a molto mossi i settori ovest del Tirreno centro-meridionale e il Tirreno settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 21 agosto 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, Lombardia orientale, Liguria centro-orientale, pianura emiliano-romagnola, Toscana, Umbria e Lazio settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord e del Lazio, su Marche, settori occidentali di Abruzzo e Molise e su Campania centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori massimi da elevati a localmente molto elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Venti: localmente forti: occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-occidentali su Campania, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Tendenti a forti meridionali su Puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia orientale.

Mari: molto mossi il Tirreno, il Mar di Sardegna, l’Adriatico al largo e lo Ionio settentrionale.

