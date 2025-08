Allerta Meteo, ecco le regioni più colpite oggi da fenomeni estremi: allarme ESTOFEX per l’Italia

MeteoWeb

Allerta Meteo in Italia nelle prossime ore per una nuova ondata di maltempo estrema con rischio supercelle, grandine grossa, forti raffiche di vento, forti piogge e tornado: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso per le prossime ore, valido dalle 8 di oggi sabato 2 agosto 2025, alle 8 di domani domenica 3 agosto 2025. In dettaglio, di seguito, le allerte meteo emesse per diverse regioni europee:

Un livello 2 è stato emesso per parte del Nord Italia , principalmente per grandine di grandi dimensioni e molto grandi, forti raffiche di vento e, in misura minore, per forti piogge e tornado ;

è stato emesso per parte del , principalmente per di grandi dimensioni e molto grandi, forti raffiche di e, in misura minore, per forti e ; Livello 2 per Slovenia orientale, Croazia nordoccidentale e Ungheria sudoccidentale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e forti piogge;

per orientale, nordoccidentale e Ungheria sudoccidentale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e forti piogge; Livello 1 per il resto dell’ Italia settentrionale , Croazia , Austria meridionale e Ungheria occidentale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e forti piogge;

per il resto dell’ , , meridionale e occidentale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e forti piogge; Livello 1 per Germania meridionale, Svizzera e Austria nordoccidentale, principalmente per forti piogge;

per meridionale, e nordoccidentale, principalmente per forti piogge; Livello 1 per Austria , Cechia orientale, Slovacchia occidentale e Polonia meridionale, principalmente per forti piogge, forti raffiche di vento e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni;

per , orientale, occidentale e meridionale, principalmente per forti piogge, forti raffiche di vento e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni; Livello 1 per la Spagna orientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento;

per la orientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento; Livello 1 per l’ Algeria orientale e la Tunisia , principalmente per grandine di grandi dimensioni e molto grandi e raffiche di vento dannose;

per l’ orientale e la , principalmente per grandine di grandi dimensioni e molto grandi e raffiche di vento dannose; Livello 1 per la Svezia , principalmente per forti piogge;

per la , principalmente per forti piogge; Livello 1 per Finlandia e Russia nordoccidentale, principalmente per forti piogge e, in misura minore, per forti raffiche di vento e tornado;

per e nordoccidentale, principalmente per forti piogge e, in misura minore, per forti raffiche di vento e tornado; Livello 1 per la Turchia meridionale, principalmente per forti raffiche di vento e forti piogge;

per la meridionale, principalmente per forti raffiche di vento e forti piogge; Livello 1 per la regione orientale del Mar Nero e per Georgia e Caucaso, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti piogge.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e bollettino ESTOFEX

Secondo il bollettino ESTOFEX, oggi il Nord Italia sarà interessato da condizioni meteo potenzialmente pericolose. È stato emesso un livello di allerta 2 (su 3), in particolare per la possibilità di grandine di dimensioni grandi o molto grandi, raffiche di vento violente, piogge intense e, in misura minore, tornado.

ESTOFEX riporta che un sistema perturbato attraverserà già dal mattino il Nord/Ovest, portando forti temporali soprattutto sulle Alpi e in Liguria, con possibili grandinate. Tra tarda mattinata e primo pomeriggio è previsto il periodo più critico: l’aria calda e umida in risalita da Sud, combinata con una zona di contrasto vicino agli Appennini, creerà condizioni favorevoli a temporali molto intensi, soprattutto su Veneto meridionale ed Emilia-Romagna. Qui potrebbero formarsi supercelle, temporali molto organizzati, capaci di generare grandine grossa, piogge torrenziali e raffiche di vento forti. Non si esclude la formazione di tornado.

Nel tardo pomeriggio l’instabilità dovrebbe ridursi sul Nord/Ovest, ma qualche temporale residuo potrebbe ancora svilupparsi sulle montagne e scendere verso la pianura, secondo ESTOFEX. Dopo aver colpito l’Italia, i temporali si sposteranno verso Croazia, Slovenia e Austria meridionale.

