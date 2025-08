Allerta Meteo, sarà un sabato estremo in 2 regioni: “supercelle, grandine grossa e downburst”

MeteoWeb

Allerta Meteo per “forti temporali diffusi con probabili supercelle, grandine di grosse dimensioni e downburst“, che potrebbero colpire in particolare in 2 regione. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 2 agosto, “una saccatura in quota causerà avvezione di aria relativamente fredda e vorticità ciclonica sui settori settentrionali del dominio di previsione, in presenza di un corposo flusso umido nei medio-bassi strati. Nella porzione tra Liguria di Levante e Romagna si posizionerà un intenso e divergente getto in quota nel primo pomeriggio determinando un’intensa forzante sinottica per la convezione“, spiega PRETEMP.

“Un livello di pericolosità 2 sarà valido dalla Liguria di Levante alla Romagna per forti temporali diffusi con probabili supercelle, grandine di grosse dimensioni e downburst. Un più ampio livello di pericolosità 1 sarà valido per la Pianura Padana centro-orientale e parte di pedemontane per temporali forti, piogge intense e grandine di medio-grandi dimensioni“, riporta il bollettino.

Allerta Meteo – aree Livello 2

Dalle ore centrali, “è previsto l’inizio della convezione sull’Appennino Settentrionale in ambiente con MLCAPE anche superiori a 1500 J/kg dato dall’avvezione mite e umida dal Mar Ligure e speed shear anche superiore a 20 m/s. Lo storm mode prevalente sarà multicellulare e i sistemi convettivi saranno in successivo movimento verso levante“, prosegue il bollettino PRETEMP. “Nella pianura emiliana sono previsti aumenti di CAPE nel pomeriggio sino a 2000 J/kg e DLS sino a 25 m/s. Inoltre, dalla Liguria di Levante alla Romagna sono previsti LCL molto bassi, anche inferiori a 300 m, con buona rotazione nei bassi strati, SRH 0-3 km localmente superiori a 250 m^2/s^2 e CAPE 0-3 km superiori a 200 J/kg. Saranno pertanto possibili strutture supercellulari con associata grandine grossa (>2 cm) e probabilmente anche qualche evento isolato superiore ai 5 cm. L’ambiente sarà anche favorevole per tornado (<=F2). Alcuni modelli in Romagna prevedono due fasi instabili, una nel primo pomeriggio con PBL molto secco, con LCL intorno ai 2000 m e PWAT > 40 mm che propendono più per possibili downburst e forti piogge, mentre nel corso del pomeriggio verso sera la fenomenologia sarà del medesimo tipo citato in precedenza“.

Aree Livello 1

In continuità con la serata e fino al pomeriggio “in Pianura Padana centro-orientale e parte di pedemontana sono previsti temporali forti multicellulari in ambiente con MLCAPE sino a 1500 J/kg DLS superiore a 15 m/s. Anche qui la convezione si sposterà gradualmente verso est sino probabilmente al FVG con possibile organizzazione in sistemi lineari. Il pericolo maggiore sarà legato a piogge intense e grandinate di medio-grande dimensione“.

