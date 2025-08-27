Allerta Meteo rossa in Lombardia, appello alla massima prudenza: “ridurre gli spostamenti”

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Lombardia ha emesso una allerta meteo rossa per rischio idrogeologico, a partire dalla mezzanotte di giovedì 28 agosto, su Laghi e Prealpi Varesine, nelle aree di Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali. È prevista una allerta meteo arancione e gialla in altre zone della Lombardia. “Rivolgo un appello ai cittadini – ha detto l’assessore regionale alla Protezione Civile di Regione Lombardia, Romano La Russa – a prestare la massima prudenza nelle aree segnalate, attenendosi alle indicazioni delle autorità locali e agli aggiornamenti diffusi dalla Protezione Civile regionale. È importante ridurre al minimo gli spostamenti nelle aree interessate dalle allerte e mettere in atto tutti quei comportamenti che possano garantire la sicurezza”.

