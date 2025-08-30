Allerta Meteo, ultimo sabato di agosto con forte maltempo al Centro e al Sud: allarme alluvioni in serata tra Puglia e Albania

MeteoWeb

Il forte maltempo che nei giorni scorsi ha flagellato il Nord Italia, si è spostato al Centro/Sud dove le prime piogge e i primi temporali hanno duramente colpito nelle ultime ore gran parte di Puglia e Campania. Ma il peggio deve ancora arrivare. Sarà infatti nel tardo pomeriggio e nella serata odierna, in quest’ultimo sabato di agosto e quindi anche dell’estate meteorologica 2025, che il maltempo farà sul serio nelle Regioni meridionali, con temporali violentissimi al punto che c’è il rischio di alluvioni nel basso Adriatico, tra Puglia e Albania.

I fenomeni più intensi stanno già colpendo il Golfo di Taranto, dirigendosi verso il Salento, e l’alta Calabria, ma i temporali più forti si formeranno nel pomeriggio-sera tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Altri fenomeni temporaleschi molto intensi tra Toscana e Lazio, in rapida estensione a Umbria, Marche e Abruzzo, seguendo il percorso dei temporali di questa mattina.

