Allerta Meteo Valle d’Aosta, chiudono la Val Ferret e la Val Veny

Il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, ha disposto la chiusura in via precauzionale al transito pedonale e veicolare delle strade comunali della Val Ferret – dalla sbarra di La Palud fino al fondo valle – e della Val Veny, dal ponte delle capre fino al fondo valle. Chiuse anche la pista della Val Veny/Brenva e la strada interpoderale per Rochefort. L’ordinanza scatta alle 23 di oggi e fa seguito all’allerta meteo gialla emessa dal Centro funzionale della Regione su tutto il territorio valdostano e valida dalla mezzanotte di oggi al pomeriggio di domani. Sono attesi temporali forti e diffusi, con rischio idrogeologico per versanti e torrenti.

