Ambiente: 180 Paesi si riuniscono a Ginevra per summit mondiale contro l’inquinamento da plastica

Da oggi e per dieci giorni, i rappresentanti di 180 Paesi si riuniscono a Ginevra, sotto l’egida dell’ONU, per il vertice mondiale contro l’inquinamento da plastica. L’obiettivo è redigere il primo trattato globale vincolante, teso a ridurre questo crescente problema per la salute dell’uomo e del pianeta. Le trattative si preannunciano molto complesse, dopo il fallimento dei colloqui di Busan, in Corea del Sud, alla fine del 2024, a maggior ragione in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e commerciali tra molte potenze. In discussione già da tre anni, il testo di questo trattato “legalmente vincolante” per gli Stati “non arriverà automaticamente“, ha avvertito il diplomatico che presiede i dibattiti, l’ecuadoriano Luis Vayas Valdivieso, che ieri ha accolto a Ginevra i rappresentanti di oltre 600 Ong.

Il vertice in Svizzera rappresenta una sessione aggiuntiva di negoziati intergovernativi, denominata INC5-2, aggiunta dopo il fallimento dei colloqui in Corea del Sud, quando un gruppo di paesi Produttori di petrolio ha bloccato qualsiasi progresso.

“C’è stata molta diplomazia da Busan. La maggior parte dei Paesi con cui ho parlato ha dichiarato di voler venire a Ginevra per trovare un accordo. Sarà tutto facile? No. Sarà tutto semplice? No. C’è complessità? Sì“, ha dichiarato Inger Andersen, direttrice esecutiva del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep), che organizza i dibattiti. “Esiste una via per un trattato? Assolutamente sì”, ha aggiunto la diplomatica danese, esperta in complesse negoziazioni ambientali, esprimendo tutta la sua “determinazione” a raggiungere un accordo.

“Abbiamo imparato lezioni” da Busan, ha aggiunto Valdivieso, assicurando che le Ong e la società civile avrebbero avuto accesso ai gruppi di contatto in cui vengono negoziati i punti più difficili del testo: sostanze chimiche da vietare e limiti alla produzione di plastica.

Il rapporto su Lancet

Ieri scienziati e Ong hanno aumentato la pressione sui delegati con la pubblicazione di un nuovo rapporto sulla rivista medica The Lancet. L’inquinamento da plastica è un rischio per la salute “grave, crescente e sottovalutato” che costa al mondo almeno 1,5 migliaia di miliardi di dollari all’anno, hanno avvertito gli esperti. Philip Landrigan, medico e ricercatore del Boston College negli Stati Uniti, ha sottolineato che le persone vulnerabili, in particolare i bambini, sono le più colpite dall’inquinamento da plastica.

Gli appelli

Il capo delegazione di Greepeace, Graham Forbes, ha chiesto di “fermare la produzione di così tanta plastica per porre fine alla crisi dell’inquinamento da plastica” durante una manifestazione a Ginevra ieri. “La nostra priorità assoluta è ridurre la produzione di plastica”, ha aggiunto Seema Prabhu della Ong svizzera “Trash Hero World”, che opera principalmente nei Paesi del Sud-Est asiatico (Thailandia, Vietnam, Indonesia e Malesia). “In questi Paesi ci sono molte fabbriche petrolchimiche e di materie plastiche“, e quindi molti posti di lavoro che dipendono da esse, “per questo chiediamo una transizione giusta” con la creazione di posti di lavoro nel “riutilizzo, nel riciclaggio e nella raccolta dei rifiuti”.

Nella Repubblica Democratica del Congo, “le acque, i laghi e i fiumi sono inquinati e le particelle di plastica che rimangono in queste acque inquinate sono causa di diverse malattie, soprattutto tra i bambini”, ha spiegato Robert Kitumaini Chikwanine, direttore esecutivo della ONG Solidarite Protection de Droits de l’Enfant.

Un’installazione artistica a Ginevra

Per dare vita a tutto questo, a Ginevra è stata installata un’installazione artistica temporanea e in continua evoluzione, chiamata “The Thinker’s Burden”: una riproduzione della famosa statua dello scultore Auguste Rodin è immersa in un mare di rifiuti di plastica. Il suo creatore, l’artista e attivista canadese Benjamin Von Wong, chiede ai delegati di considerare “l’impatto dell’inquinamento da plastica sulla salute umana”.

Ma Matthew Kastner, portavoce dell’American Chemical Industry Council, presente a Ginevra, ha difeso la plastica e i servizi che fornisce alle società moderne. È “vitale per la salute pubblica”, ha affermato, in particolare grazie a tutte le attrezzature mediche sterili, mascherine chirurgiche, tubi, tubi e imballaggi che migliorano l’igiene e la sicurezza alimentare.